Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kreuzung nach Unfall voll gesperrt

Gera (ots)

Im Kreuzungsbereich Am Sommerbad / De-Smit-Straße kollidierten gestern Abend (21.04.2020), gegen 19:55 Uhr ein Pkw VW (Fahrerin 47) und ein Pkw Mercedes (Fahrer 59) miteinander, so dass die Kreuzung zunächst voll gesperrt werden musste. An beiden Fahrzeugen entstand nicht unerheblicher Sachschaden, so dass diese abgeschleppt werden musste. Die 47-jährige Fahrerin, sowie ihre 14-jährige Beifahrerin wurde bei dem Unfall verletzt und in der Folge in ein Krankenhaus gebracht. Der 59-jährige Mercedesfahrer blieb unverletzt. Die Kreuzung war bis circa 21:15 Uhr voll gesperrt. Seitens der Geraer Polizei sind Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise zum Unfall geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 7 829-0, mit der hiesigen Dienststelle in Verbindung zu setzen. (RK)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell