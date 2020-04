Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kind bei Unfall verletzt

Gera (ots)

Aufgrund eines Unfalles mit einem verletzten Kind kamen gestern Mittag (21.04.2020), gegen 11:15 Uhr Polizei und Rettungsdienst in der Vogtlandstraße zum Einsatz. Nach derzeitigen Erkenntnissen bemerkte die Fahrerin eines Mercedes (68) das auf dem Radweg befindliche Kind (11) zu spät, als sie von einem Supermarktparkplatz auf die Vogtlandstraße auffahren wollte. Folglich stieß sie mit dem Fahrradfahrenden Jungen zusammen, so dass dieser zu Fall kam. Mit einem Rettungswagen wurde der 11-Jährige in ein Krankenhaus gebracht, seine Erziehungsberechtigten wurden selbstverständlich informiert. Im Rahmen der Unfallermittlungen sucht die Geraer Polizei (Tel. 0365 / 829-0) nach Zeugen, welche Angaben zum Unfallgeschehen geben können. (RK)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell