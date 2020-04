Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Angebranntes Essen löst Einsatz aus

Bad Köstitz (ots)

Feuerwehr und Polizei kamen in der Nacht von Montag zum Dienstag Am Brühl zum Einsatz, da in der Wohnung eines 22-Jährigen Essen anbrannte. Das Feuer konnte gelöscht werden, verletzt wurde niemand und die Wohnung bleibt weiter bewohnbar. (MW)

