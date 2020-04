Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Heuballen in Brand gesetzt

Gera (ots)

Unbekannte setzten Dienstagfrüh einen Heuballen in der Gessentalstraße in Brand. Die Polizei kam gegen 06:55 Uhr zum Einsatz. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und nun laufen die Ermittlungen zur Brandstiftung. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Gera, Tel.: 0365-8290 entgegen. (MW)

