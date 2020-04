Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gezündelt - Polizei ermittelt

Gera (ots)

Am Dienstag (21.04.2020), gegen 00:35 Uhr kam die Feuerwehr und die Polizei zum Einsatz, weil es im Bereich eines Grundstückes einer ehemaligen Wasserfilteranlage gebrannt hat. Unbekannte setzten hier Gebüsch und eine Wiesenfläche in Brand. Personen kamen nicht zu Schaden und auch ein größerer Sachschaden ist nicht entstanden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen der Tat, ihre Hinweis an die Kriminalpolizeiinspektion Gera, 0365-8234 1465 zu richten. (MW)

