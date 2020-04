Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl von Baustelle

Altenburg (ots)

Im Zeitraum vom 19.04. - 20.04.2020 wurden von einer Baustelle in der Albert-Einstein-Straße 9 Bitumen Schweißbahnen entwendet. Ermittlungen zur Tat und den unbekannten Tätern laufen. Wer im angegeben Zeitraum etwas gesehen oder bemerkt hat, setzt sich bitte mit der Polizei in Altenburg, Tel. 03447 4710, in Verbindung. (MW)

