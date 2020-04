Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrrad aus Keller entwendet

Altenburg (ots)

Im Zeitraum vom 18.04. - 20.04.2020 brachen unbekannte Täter gewaltsam in einen Keller in einem Haus in der Stauffenbergstraße ein. Hier wurde ein Fahrrad Giant, Typ Tallon, in der Farbe schwarz entwendet. Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise zur Tat, dem Täter oder dem Verbleib des Fahrrades entgegen. (MW)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell