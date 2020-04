Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Tiefkühlpizza aus Keller entwendet

Altenburg (ots)

Im Zeitraum vom 16.04. - 17.04.2020 wurde durch unbekannte Täter in einen Keller in einem Haus in der Kastanienstraße eingebrochen. Hier wurden drei Tiefkühlpizzas entwendet. Elektrogeräte und Werkzeuge ließen die Täter am Tatort zurück. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

