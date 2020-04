Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall mit verletzter Person

Gera (ots)

Korbußen: Heute Morgen (20.04.2020), gegen 07:50 Uhr kollidierten im Bereich Korbußener Chaussee / Einmündung nach Großenstein ein Pkw VW (Fahrerin 62) und ein Pkw Audi (Fahrer 73) miteinander. Die 62-Jährige Fahrerin wurde hierbei schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide am Unfall beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Für die Zeit der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrseinschränkungen in diesem Bereich. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (RK)

