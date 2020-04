Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall Hohe Bahnunterführung

Gera (ots)

B92/Wolfsgefährt: Am Morgen des 18.04.2020 (gegen 09:50 Uhr) befuhr der 64-jährige Fahrer eines Pkw VW die b92 von Gera kommend in Richtung Weida. In der Kurve auf Höhe der Bahnunterführung Wolfsgefährt kam er schließlich von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke der Unterführung. Der 64-Jährige verletzte sich und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An seinem Fahrzeug sowie an der Leitplanke und den Warneinrichtungen für die Kurve entstand Sachschaden. Der VW wurde abgeschleppt. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme kam es zeitweise zur Verkehrseinschränkungen. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (/KR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell