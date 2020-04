Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Auffahrunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Gera (ots)

Samstagnachmittag (18.04.2020), gegen 15:00 Uhr kamen Rettungsdienst und Polizei in der Keplerstraße / Vogtlandstraße zum Einsatz. Dort kam es zum Auffahrunfall zwischen einem Pkw VW (Fahrerin 19) und einem Pkw Ford (Fahrerin 72). Die 19-jährige Fahrerin und ihre im Fahrzeug befindlichen Beifahrerin (21) wurden verletzt und in der Folge in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand nicht unerheblicher Sachschaden, so dass beide Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen wurden aufgenommen. (RK)

