Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Seitenscheibe eingeschlagen

Gera (ots)

Ein in der Frankenthaler Straße abgestellter Pkw Renault war in der Zeit vom 17.04.2020 - 18.04.2020 Ziel eines unbekannten Täters. Dabei schlug diese die Heckscheibe sowie die hintere rechte Seitenscheibe des Fahrzeuges ein und verursachte so Sachschaden. Gestohlen wurde aus dem Auto nichts. Die Polizei in Gera sucht im Rahmen der eingeleiteten Fahndung nach Zeugen, die Hinweise zum bislang unbekannten Sachbeschädiger geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell