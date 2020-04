Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz in Jenaer Straße

Gera (ots)

Aufgrund einer gemeldeten Auseinandersetzung mehrerer Personen kamen Samstagmittag (18.04.2020), gegen 13:00 Uhr Polizeistreifen in der Jenaer Straße zum Einsatz. Nach derzeitigen Erkenntnissen gerieten insgesamt 5 Personen in Streit, der in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Im Verlauf des Streites stieß einer der Beteiligten gegen einen auf der Straße geparkten Pkw Opel, so dass der Außenspiegel des Fahrzeuges beschädigt wurde. Zwei der beteiligten Personen sind derzeit namentlich noch nicht bekannt. Die Ermittlungen zum Vorfall wurden aufgenommen. (KR)

