Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Radweg beschmiert

Gera (ots)

Unbekannte Täter beschmierten in der Zeit vom 17.04.2020 - 19.04.2020 den Radweg zwischen dem Stadion am Steg in Richtung Gera-Zwötzen mit dunkelblauer Farbem wobei sie hierbei zwei verschiedene Graffitis auf den Fußboden sprühten. Die Polizei Gera hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise hierzu unter der Tel. 0365 / 8234-1465 entgegen. (RK)

