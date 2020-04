Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zu Körperverletzung

Gera (ots)

Am Sonntag (19.04.2020), gegen 00:45 Uhr kamen Polizeibeamte aufgrund einer körperliche Auseinandersetzung zwischen vier Personen in der Gagarinstraße zum Einsatz. Aus noch ungeklärter Ursache wurden zwei junge Männer (18, 19) von einem 21- und einem 23-Jährigen körperlich angegriffen und in der Folge leicht verletzt. Zudem wurde der 18-Jährige von einem seiner Kontrahenten gegen den Briefkasten eines Mehrfamilienhauses gedrückt, so dass dieser zusätzlich beschädigt wurde. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen gegen die beiden Angreifer aufgenommen, für die medizinische Versorgung der Geschädigten kam ein Rettungswagen zum Einsatz. (RK)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell