Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Graffiti in der Uhlstraße

Gera (ots)

Am 18.04.2020 brachten derzeit noch unbekannte Täter zwischen 09:00 Uhr und 16:00 Uhr ein Grafitti an einem Garagenkomplex in der Uhlstraße in Gera an. Ähnliche Grafittis wurden am Morgen des 19.04.2020 entlang des Elsterradweges zwischen dem Stadion am Steg und Zwötzen festgestellt. Die Polizei Gera hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Angaben zu den Tätern oder den Taten machen können. Entsprechende Hinweise werden unter der Telefonnummer: 0365/829-0 entgegengenommen.

