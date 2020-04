Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Alkoholisierter Autofahrer in Gera gestoppt

Gera (ots)

Beamte der Geraer Polizei unterzogen am Abend des 17.04.2020 einen 36-jährigen Autofahrer einer Verkehrskontrolle in der Schülerstraße. Bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit wurde ein Atemalkoholwert von knapp 1,4 Promille festgestellt. Zudem ergab eine Überprüfung der am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen, dass diese bereits vor Jahren abgemeldet wurden. Gegen den verantwortlichen Fahrzeugführer wird wegen Trunkenheit im Verkehr, Kennzeichenmissbrauch und wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden.

