Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl aus Glasschaukasten

Altenburg (ots)

In der Nacht vom 17.04.2020 auf 18.04.2020 zerstörte ein unbekannter Täter den Glasschaukasten eines Porzellangeschäftes in 04600 Altenburg, Baderei. Neben dem verursachten Schaden am Schaukasten und darin ausgestellter Ware, entwendete er noch darin befindliches Porzellan. Es entstand Schaden von insgesamt 350 Euro.

Sind Sie Zeuge dieser Straftat geworden oder können sachdienliche Hinweise geben? Richten Sie bitte Ihre Hinweise an die PI Altenburger Land. Tel.: 03447 / 4710 oder E-Mail: pi.altenburger-land.pdg@polizei.thueringen.de

