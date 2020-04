Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Schönhaide, BAB4 AS Schmöln (ots)

Am Freitag, 17.04.2020 kam es gegen 10:30 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Kleintransporter und einem Lkw. Der 63 Jahre alte Fahrer eines Kleintransporters übersah den Vorfahrtberechtigen Lkw an der Anschlussstelle Schmölln bei der Einfahrt auf die L1361. In der Folge kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei neben dem Transporter-Fahrer auch der 61 Jahre alte Lkw-Fahrer verletzt wurde. Es entstand Sachschaden von über 20.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell