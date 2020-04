Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in und Sachbeschädigungen an Kfz

Altenburg (ots)

Ein oder mehrere Täter haben zwischen 04:30 Uhr und 05:00 Uhr des 18.04.2020 in Altenburg im Innenstadtbereich bis nach Altenburg Süd-Ost an über 10 geparkten Pkw Scheiben eingeschlagen, diese teilweise durchwühlt oder Schäden in verschiedenen Formen verursacht. Dabei hat sich die/eine handelnde Person Schnittverletzungen zugezogen. Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen und dem Einsatz eines Fährtenspürhundes konnte bisher kein Täter ermittelt werden.

Sind Sie Zeuge dieser Straftat geworden oder können sachdienliche Hinweise geben? Richten Sie bitte Ihre Hinweise an die PI Altenburger Land. Tel.: 03447 / 4710 oder E-Mail: pi.altenburger-land.pdg@polizei.thueringen.de

