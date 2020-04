Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Garage beschmiert

Greiz (ots)

Am 18.04.2020 gegen 23:30 Uhr besprühten unbekannte Täter in der Zeulenrodaer Straße in Greiz ein Garagentor großflächig. Durch einen Zeugen wurden 3 Tatverdächtige gesichtet, welche wegrannten. Die PI Greiz sucht weitere Tatzeugen. 03226 621199

