Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Beim Überholen nicht aufgepasst

Weida (ots)

Am Freitagvormittag gegen 10:45 Uhr befuhr eine Fahrzeugkolonne die B175 in der Ortslage Weida in Fahrtrichtung Fießnitz. Kurz vor dem Ortsausgang Weida überholt ein 65 jähriger Audi - Fahrer einen vor ihm fahrenden Pkw sowie ein Motorrad. Beim Widereinscheren streift der Audi das Motorrad. Personen wurden nicht verletzt. Am Motorrad sowie am Audi entstand leichter Sachschaden. Die Polizei sucht Unfallzeugen. Tel. 06331 / 6210

