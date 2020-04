Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall im Einmündungsbereich AS Schmölln

Altenburg (ots)

Schönhaide: Heut Morgen (17.04.2020), gegen 07:30 Uhr kamen Polizei und Rettungsdienst aufgrund eines Unfalles im Bereich L1361 / AS Schmölln zum Einsatz. Dort kollidierten direkt im Einmündungsbereich ein Lkw Ford (Fahrer 63) und ein Lkw Mercedes (Fahrer 61) miteinander, in dessen Folge beide Fahrer verletzt wurden. Für die medizinische Versorgung des 63-jährigen Lkw-Fahrers aus Tschechien wurde ein Notarzt via Rettungshubschrauber eingeflogen. Die Versorgung lehnte der Fahrer jedoch weitestgehend ab. An den beiden Fahrzeugen entstand jeweils nicht unerheblicher Sachschaden, sodass diese abgeschleppt werden mussten. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme kam es zeitweise zur Einschränkung des fließenden Verkehrs. (KR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell