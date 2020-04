Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brandeinsatz in Parkanlage

Altenburg (ots)

Meuselwitz: Ein Zeuge meldete gestern Nachmittag (16.04.2020), gegen 15:30 Uhr einen Brand in der Parkanlage in der Altenburger Straße. Unverzüglich rückten Feuerwehr und Polizei zum Einsatzort aus. Vor Ort bestätigte sich der Brand. Aus noch ungeklärter Ursache entzündete sich eine dort befindliche, selbstgebaute Holzverschlag, so dass Löschmaßnahmen eingeleitet wurden. Ein Übergreifen der Flammen auf andere Teile des Parks konnten verhindert werden. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. (RK)

