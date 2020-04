Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Drogenfund bei Personenkontrolle

Altenburg (ots)

Die Kontrolle zweier Männer (20, 21, ivorisch) am gestrigen Tag (16.04.2020) führte letztendlich zum Auffinden von circa 90 Gramm Marihuana. Gegen 10:30 Uhr wurden die beiden jungen Männer von Polizeibeamten in der Wettiner Straße kontrolliert, als bei diesen bereits mehrere abgepackte Portionen Marihuana aufgefunden werden konnten. In der Folge versuchten die beiden Täter zu flüchten, wobei der 20-Jährige im Zuge der Nacheile gestellt wurde. Hierbei leistete dieser massiv Widerstand gegen die Beamten. Als diese im Anschluss seine Wohnung durchsuchen wollten, trafen sie schließlich auch den zweiten Flüchtigen (21) an. Bei der Durchsuchung der Wohnung selbst fanden die Beamten sowohl diverse Bargeldsummen und Drogenutensilien, als auch weitere Betäubungsmittel, so dass insgesamt die circa. 90Gramm Marihuana beschlagnahmt wurden. Die beiden Männer erwartet nunmehr ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz, wobei der Verdacht des Handeltreibens mit selbigen im Fokus steht. (KR)

