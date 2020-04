Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Jugendliche randalierten

Greiz (ots)

Am Donnerstag, zwischen 22:15 und 22:25 Uhr, zerstörten bislang unbekannte Täter mittels Steinen in der Juri-Gagarin-Straße die Verglasung einer Straßenlaterne sowie rüttelten und traten an weitere Laternen bis diese nicht mehr leuchteten. Danach flüchteten die Täter vom Tatort und beschädigten im Bereich der Lessingstraße einen geparkten PKW VW, indem sie Steine auf die Motorhaube warfen. Auf der weiterführenden Flucht warf einer der Beteiligten noch eine Fensterscheibe der Jahnturnhalle ein und entfernte sich in Richtung Stadtzentrum. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise zu den bislang unbekannten, vermutlich drei jugendlichen, Tätern, bei denen es sich um zwei Männer und eine Frau handeln soll. Tel. PI Greiz: 03661 / 6210.

