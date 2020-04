Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrzeugführerin verletzt

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: Gestern (16.04.2020), gegen 18:10 Uhr, befuhr eine 83-jährige Skoda Fahrerin die Schopperstraße stadtauswärts. Nach bisherigen Ermittlungen missachtete sie an der Kreuzung zur Poststraße die Lichtzeichenanlage und befuhr die Kreuzung bei dem Lichtzeichen "Rot". Sie musste einem Bus, welcher zeitgleich von links die Kreuzung befuhr, ausweichen und kollidierte dabei mit einer Ampel am rechten Straßenrand. Durch den Unfall wurde sie leicht verletzt, am Pkw und der Ampelanlage entstand Sachschaden.

