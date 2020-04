Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw Fahrer verletzte Fußgängerin und flüchteten vom Unfallort

Greiz (ots)

Weida: Am gestrigen Donnerstag (16.04.2020), gegen 10:45 Uhr, wollte eine 17-jährige Fußgängerin die Fahrbahn der Neustädter Straße an der dortigen Lichtzeichenanlage überqueren. Gleichzeitig näherte sich aus Richtung Innenstadt ein bislang unbekannter Pkw. Dieser missachtete das für ihn geltende Rotlicht, fuhr der Fußgängerin über einen Fuß und flüchtete danach von der Unfallstelle. Die Frau wurde durch den Unfall verletzt. Zeugen, welche Hinweise zum unfallflüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 03661 / 6210 bei der Polizei in Greiz zu melden.

