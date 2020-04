Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Trabant beschädigt

Greiz (ots)

Weida: Ein 25-jähriger Trabant-Besitzer ärgerte sich sicherlich sehr, als er am gestrigen Abend gegen 20:30 Uhr zu seinem Fahrzeug kam. Während er nur wenige Minuten in einem Imbissgeschäft in der Bahnhofstraße in Weida etwas zu Essen holte, machten sich unbekannte Täter an dem DDR-Fahrzeug zu schaffen. Dabei beschädigten diese die außen am Trabant befindliche originale Sonnenblende, indem sie ein Stück davon herausbrachen. Anschließend flüchteten die Unbekannten. Die Greizer Polizei (03661 / 6210) sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu den Sachbeschädigern geben können. (KR)

