Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Drei Gärten aufgebrochen - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Gera/Korbußen: Eine Gartenanlage entlang der Ortsverbindungsstraße Mückern - Korbußen war in der Zeit vom 15.04.2020 - 16.04.2020 offenbar Ziel unbekannter Täter. Diese verschafften sich unberechtigt Zutritt zur Anlage und fortfolgend zu drei darin befindlichen Gärten. Gewaltsam drangen sie schließlich in die jeweiligen Gartenlauben ein und stahlen aus zwei u.a. diverse Werkzeuge und Gartengeräte. Die Polizei in Gera hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise hierzu unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen. (RK)

