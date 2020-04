Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen gegen 29-Jährigen

Gera (ots)

Gestern Nachmittag (16.04.2020), gegen 14:30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 29-jährigen Mann in der Wiesestraße, nachdem bekannt wurde, dass dieser Drogen bei sich führen solle. Im Rahmen der Kontrolle leistete der 29-Jährige Widerstand und griff die kontrollierenden Polizeibeamten an. Der Widerstand konnte schließlich gebrochen und der Angreifer in Gewahrsam genommen werden. Ihn erwartet nunmehr ein entsprechendes Ermittlungsverfahren. Die Drogen wurden im Nachgang aufgefunden. (KR)

