Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fensterscheiben beschädigt

Greiz (ots)

Am gestrigen Mittwoch (15.04.2020), zwischen 16:30 und 17:00 Uhr, schlug ein bislang unbekannter Täter zwei Fensterscheiben des Landratsamtes Greiz in der Weberstraße ein und verursachte so Sachschaden. Die Polizei in Greiz hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, sich unter der Tel.: 03661 6210, bei der hiesigen Dienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell