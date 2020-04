Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fernseher und Radio aus Gartenlaube gestohlen

Altenburg (ots)

Ein Radio und ein Fernseher zählen seit dem vergangenem Wochenende zum Beutegut unbekannter Täter. Diese drangen in der Zeit vom 12.04.2020 und 15.04.2020 in eine Gartenlaube in der Kauerndorfer Allee ein und stahlen von dort die genannten Elektrogeräte. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen. (RK)

