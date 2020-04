Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen gegen 53-Jährigen

Gera (ots)

Am gestrigen Tag (15.04.2020), gegen 16:55 Uhr kamen mehrere Polizeistreifen in der Berliner Straße zum Einsatz, da dort ein 53-jähriger Mann einen 41-Jährigen körperlich angreifen wollte und zudem bedrohte. Weiterhin beschädigte er das Fahrzeug (Seat) des Geschädigten. Beide Männer sind sich aus der Vergangenheit nicht unbekannt. Der mit über 2 Promille alkoholisierte Angreifer konnte schließlich vom Geschädigten und einem weiteren Zeugen zu Boden gebracht und bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festgehalten werden. Da sich der 53-Jährige nicht beruhigte und sich weiterhin äußerst aggressiv verhielt, wurde er in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wurde folglich ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. (KR)

