Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Bei Diebstahl erwischt

Gera (ots)

Ein 25-jähriger Mann aus Gera muss mit einer Anzeige wegen versuchten Diebstahls und Fahren unter Alkohol rechnen. Gestern (15.04.2020) gegen 19:40 Uhr radelte der künftige Dieb im alkoholisierten Zustand zu einem Fahrradgeschäft in der Kantstraße in Gera. In der Folge versucht er ein auf dem Gehweg ausgestelltes E-Bike zu stehlen, wird dabei vom Eigentümer des Ladens gestellt und schließlich der hinzugerufenen Polizei übergeben. Diese überprüften noch den Atemalkoholgehalt des 25-Jährigen, der einen Wert von über 1,8 Promille ergab. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden folglich eingeleitet. (RK)

