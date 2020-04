Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: In Schule eingebrochen

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: In der Zeit vom 09.04. bis zum 13.04.2020 drangen bislang unbekannte Täter in einen Raum der Schule in der Giengener Straße ein und durchsuchten mehrere Schränke. Der Versuch weiter in das Gebäude vorzudringen misslang. Nach bisherigen Erkenntnis wurde nichts entwendet. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell