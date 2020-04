Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch ohne Diebesgut

Gera (ots)

In den Abendstunden des 13.04.2020 (18:00 Uhr bis 22:00 Uhr) verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zum Betriebsgelände eines Recyclinghofes in der Hainstraße. In der Folge drangen die Täter gewaltsam in ein Büro ein, verursachten Sachschaden und entfernten sich ohne Beutegut in unbekannte Richtung. Die KPI Gera (Tel. 0365 / 8234-1465) sucht im Rahmen der Ermittlungen nach Zeugen, die Hinweise zu den Einbrechern geben können. (KR)

