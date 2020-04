Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen gegen zwei Fahrzeugführer eingeleitet

Gera (ots)

Gestern Abend (14.04.2020), gegen 19:30 Uhr kamen Polizeibeamte aufgrund eines Unfalles Am Martinsgrund zum Einsatz. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Fahrer (25) eines Pkw Ford und der Fahrer (34) eines Pkw Opel gemeinsam nebeneinander die Straße Am Martingsgrund entlang fuhren. Ein entgegenkommender Pkw konnte nur durch das Einleiten einer Gefahrenbremsung eine Kollision vermeiden. In der Folge verlor der Ford-Fahrer die Kontrolle über seinen Pkw und fuhr gegen eine Grundstücksmauer. Glücklicherweise blieben alle Beteiligten unverletzt. Die Ermittlungen gegen den Ford- und den Opel-Fahrer wurden aufgenommen. (RK)

