Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Einbruch gesucht

Gera (ots)

Ein Reha-Zentrum in der Debschwitzer Straße in Gera war am gestrigen Nachmittag (14.04.2020) Ziel unbekannter Täter. In der Zeit von 15:15 Uhr bis 18:30 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und durchsuchten dort mehrere Zimmer. Nicht nur das die Täter dabei diversen Sachschaden verursachten, sie stahlen schließlich einen aufgefundenen Tresor samt Bargeld sowie einen zum Reha-Zentrum gehörigen grauen Opel Vivaro.

Dieser konnte am heutigen Tag (15.04.2020) am Einsatzort wieder aufgefunden werden. Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen zum Einbruchsgeschehen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder zu festgestellten Fahrzeugbewegungen mit dem zunächst gestohlenem Opel geben können, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 zu melden. (KR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell