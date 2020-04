Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Außenspiegel beschädigt

Altenburg (ots)

Ein in der Uhlandstraße abgestellter Pkw Opel geriet in der Zeit vom Freitag (10.04.2020) zum Samstag (11.04.2020) ins Visier eines unbekannten Täters. Dieser trat oder riss an dem rechten Außenspiegel des Fahrzeuges, so dass nunmehr Sachschaden entstand. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen bzw. dem Täter geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 an die hiesige Dienststelle zuwenden. (RK)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell