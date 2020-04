Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen gegen 32-Jährigen

Greiz (ots)

Nachdem Greizer Polizeibeamte gestern Abend (13.04.2020) gegen 22:50 Uhr wiederholt zu einem 32-jährigen Mann fahren mussten, nachdem dieser bereits zum zweiten Mal die nächtliche Ruhe von Anwohnern in der Plauenschen Straße störte, leiteten sie fortfolgend ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein. Der Mann hatte bei Eintreffen der Beamten ein Radio in den Hausflur gestellt, so dass das gesamt Haus nunmehr mit Musik beschallt wurde. Als die Beamten auf den Ruhestörer trafen, versuchte dieser zu flüchten bzw. leistete schließlich gegen die avisierten Ingewahrsamnahme Widerstand. Dabei verletzte sich der 32-Jährige selbst. Den Beamten gelang es den Widerstand zu brechen, so dass der mit über 2,3 Promille Alkoholisierte zunächst medizinisch versorgt und in der Folge in Gewahrsam genommen werden konnte. Die nächtliche Ruhe war demnach wieder hergestellt und den Mann erwartet eine entsprechende Anzeige.(KR)

