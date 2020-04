Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brand in Aumaer Straße

Greiz (ots)

Weida: Aus noch ungeklärter Ursache kam es am vergangenen Freitag (10.04.2020), gegen 17:45 Uhr zum Brand einer Wiese / Gebüsch in der Aumaer Straße (Bereich Steilhang bei der Osterburg), so dass Feuerwehr und Polizei ausrückten. Das Feuer konnte gelöscht werden. Personen kamen glücklicherweise nicht zu schaden. Die Ermittlungen zum Brandgeschehen wurden aufgenommen. (RK)

