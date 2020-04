Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Auf frischer Tat erwischt

Greiz (ots)

Nachdem eine Zeugin am 10.04.2020, gegen 16:10 Uhr beobachtete, wie eine Person durch ein eingeschlagenes Fenster in ein Behördengebäude in der Weberstraße einstieg, informierte sie die Greizer Polizei. Unverzüglich rückten mehrere Polizeistreifen zum Einsatzort aus. Als die Beamten vor Ort eintrafen, stieg die Einbrecherin, eine 32-jährige, polizeibekannte Frau, soeben wieder aus dem Gebäude heraus, so dass sie vorläufig festgenommen wurde. Im Nachgang konnte festgestellt werden, dass die Frau nichts aus dem Gebäude stahl. Ein Ermittlungsverfahren wurde gegen die 32-Jährige eingeleitet. (RK)

