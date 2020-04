Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Graffito gesprüht

Greiz (ots)

Gestern (13.04.2020), gegen 20:30 Uhr, stellten Polizeibeamte an einem Einkaufsmarkt in der August-Bebel-Straße ein Graffito fest. Bislang unbekannte Täter brachten mit goldener und schwarzer Farbe mehrere Hakenkreuze, den Schriftzug "Es Knüpfert" sowie zwei Mal die Zahlenfolge "079" an. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, entgegen.

