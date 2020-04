Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 33-Jähriger sorgt für zweifachen Polizeieinsatz

Gera (ots)

Polizeibeamte kamen am 12.04.2020 gleich zweimal in der Zeulsdorfer Straße zum Einsatz und leiteten in der Folge gegen einen 33-jährigen Anwohner ein Ermittlungsverfahren ein. In den Morgenstunden des genannten Sonntages störte der 33-Jährige die Ruhe der anderen Anwohner. Nachdem der mit über 2,6 Promille alkoholisierte und unter Drogen stehende Mann zunächst zur Ruhe ermahnt werden konnte, rückten die Beamten kurz darauf erneut an. Diesmal randalierte der Mann im Treppenhaus und schlug bzw. trat an die Wohnungstür eines weiteren Anwohners. Der 33-Jährige wurde folglich in Gewahrsam genommen, eine Anzeige folgte. (KR)

