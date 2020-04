Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Blumenkübel als Wurfwerkzeug benutzt

Gera (ots)

Am vergangenen Osterwochenende (11.04.2020 - 13.04.2020) beschädigten unbekannte Täter die Fensterscheiben von zwei in der Keplerstraße befindlichen Geschäften, indem sie jeweils einen vor Ort aufgefundenen Blumenkübel gegen die Scheibe warfen. Beide Fensterscheiben gingen dabei zu Bruch. Ein Eindringen in die Geschäfte erfolgte jedoch nicht. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der Geraer Polizei zu melden. (RK)

