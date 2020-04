Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Straßenbahn besprüht - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Seit Sonntag (12.04.2020) hat die Geraer Polizei die Ermittlungen zu einer Graffiti-Schmiererei an einer Straßenbahn aufgenommen. Demnach begaben sich etwa 8 bis 10 bislang unbekannte Täter zu der in der Nürnberger Straße (Endhaltestelle Lusan/Zeulsdorf) haltenden Straßenbahn, lösten die Nottüröffnung aus und besprühten in der Folge die rechte Seite der Bahn in verschiedenen Farben. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Trotz unverzüglich eingeleiteter Fahndung konnten die Sachbeschädiger nicht gestellt werden. Im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen werden Zeugen gesucht, welche Hinweise zu den flüchtigen Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

