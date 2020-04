Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Polizeieinsatz Jenaer Straße

Gera (ots)

Mehrere Polizeistreifen kamen am 11.04.2020 gegen 03:20 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Jenaer Straße zum Einsatz. Dort versuchten zuvor drei bislang unbekannte Täter gewaltsam in die Wohnung eines 46-Jährigen zu gelangen. Als dieser darauf die Tür öffnete wurde er von den Unbekannten zusätzlich körperlich angegriffen und verletzt. Nach der Tat flüchten die Täter in unbekannte Richtung und konnten trotz Fahndung nicht ergriffen werden. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen. Der 46-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (RK)

