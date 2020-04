Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Motorradfahrer nach Unfall schwer verletzt

Schmölln (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntagnachmittag gegen 14 Uhr auf der Landstraße 1362 zwischen Hartha und Sachsenroda. Dort hatte ein 49-jähriger Motorradfahrer zunächst zwei andere Motorräder überholt, als er schließlich in einer Kurve auf Grund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Krad verlor und von der Straße abkam. Bei dem Unfall wurde der Kradfahrer so schwer verletzt, dass ein Rettungshubschrauber zum Einsatz kam und den Verletzten in eine Klinik nach Zwickau fliegen musste.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell