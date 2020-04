Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Abgelagerter Müll in Brand geraten

Rositz (ots)

Am Sonntagvormittag wurden feuerwehr und Polizei in die Altenburger Staße gerufen. Dort war aus bislang ungeklärter Ursache ein Müllhaufen in Brand geraten. Bei dem Versuch diesen zunächst selbst zu löschen, atmete eine 44-jährige Anwohnerin Rauchgase ein, sodass sie vom Rettungsdienst behandelt werden musste. Die Feuerwehr konnte den Brand schließlich löschen, sodass es zu keinen nennenwerten Sachschäden kam.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell